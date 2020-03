Le pagelle di Napoli-Torino - Manolas e Di Lorenzo decisivi, Zaza e Belotti deludono

vedi letture

NAPOLI-TORINO 2-1

(19' Manolas, 82' Di Lorenzo; 90'+1 Edera)

Ospina 6 - Parte subito coinvolto dagli attaccanti avversari, poi ha poco o nulla da fare. Non può molto sul 2-1 di Edera.

Di Lorenzo 7 - Zero apprensioni sulla fascia di competenza, dove Ansaldi non spinge quasi mai, ha tempo e spazio per mettere a ferro e fuoco la corsia mancina del Torino. Vicino al gol del 2-0 su suggerimento di Politano, lo trova pochi minuti dopo grazie all'assist di Mertens.

Manolas 7 - Sblocca la gara con uno stacco imperioso che non lascia possibilità di replica a Sirigu. Il feeling con il compagno qui sotto sembra anche migliore rispetto a quello con Koulibaly: gara precisa e attenta.

Maksimovic 6,5 - Nessuna sbavatura, contiene gli spenti Belotti e Zaza lavorando bene col greco. Adesso è davvero dura toglierlo dal campo.

Hysaj 6 - Considerata la morbidezza generale del Torino, potrebbe spingere anche di più. Non lo fa, ma non commette errori in fase difensiva. Non ha colpe sul 2-1, quando scala per coprire l'uscita del serbo.

Fabian 5,5 - Bene in fase di manovra, senza grossi picchi. Conquista la punizione da cui nasce l'1-0. Qualche incertezza sulla tenuta fisica, ma resta in campo fino alla fine. Edera gli sbuca alle spalle sul 2-1: non benissimo.

Lobotka 6,5 - Non ha paura di prendersi responsabilità e detta i tempi di gioco con la velocità che serve ai suoi compagni. Travolgente l'incursione all'ora di gioco, quando pecca soltanto nella finalizzazione. (Dal 79' Allan s.v.).

Zielinski 6,5 - C'è quando serve, come quando tiene viva la palla da cui arriva il raddoppio azzurro.

Politano 6 - Qualche pausa di troppo, non è ancora al 100% nei movimenti dei compagni. Sale in cattedra poco prima di uscire: manda (quasi) in gol Di Lorenzo e poi rischia di segnarne uno che sarebbe stato molto bello. (Dall'84' Elmas s.v.).

Milik 6 - Tante sponde, una molto bella che Insigne non capitalizza. È poco pericoloso in proprio, se non in avvio, ma non gioca una brutta partita. (Dal 74' Mertens 6,5 - Entra e mette in mezzo l'assist per il raddoppio. Ci voleva lui. Rimandata l'occasione per staccare Hamsik: avrà tempo).

Insigne 6,5 - Suo l'assist per la rete di Manolas. Sue tante altre belle cose viste nel corso della serata al San Paolo. Difetta in fase di finalizzazione: ha almeno due occasioni per siglare il 2-0 e non le riesce a sfruttare.

Gattuso 6,5 - Terza vittoria di fila, conferma sempre più vicina per Ringhio. Il suo Napoli gioca, tiene palla, accelera e rallenta tirando il fiato ma senza mai darlo agli avversari. Legge bene anche i cambi. Tutto bene? Non proprio, perché gli azzurri hanno aspettato un'ora per una partita che non poteva non essere vinta. E nel finale hanno incassato ancora un altro gol.

Sirigu 6,5 - E che gli si può chiedere di più? Non compie miracoli, ma risponde presente quando sollecitato. Rischia qualcosa su Politano: nel quadro generale, più che perdonabile.

Izzo 5,5 - Insegue Insigne, che spesso gli scappa e spinge sempre, ma alla fine della fiera non punge.

Nkoulou 5,5 - Contiene in un paio di occasioni Milik, che però vince quasi tutti i duelli aerei. I problemi del Torino, comunque, non sono (soltanto o soprattutto) in difesa.

Bremer 5 - Ferale lo spazio che lascia a Manolas sull'1-0. Poi fa di tutto per redimersi, ma qualche responsabilità nella sconfitta gli resta addosso.

De Silvestri 5,5 - Pronti via, ha l'occasione per aprire le danze. Dopodiché scompare dalla partita: tanta fase difensiva, poco negli altri reparti.

Lukic 5,5 - Come sopra, ha in apertura la chance di inaugurare la partita. Il migliore dei tre interni di Longo. Non che ci voglia molto.

Rincon 5 - Da almeno tre anni a questa parte il Napoli fa lo stesso gol: non leggere l'inserimento dell'esterno sul secondo palo è un errore grave. Prima del 2-0 di Di Lorenzo non era nemmeno dispiaciuto. (Dall'83' Edera 6,5 - Si fa trovare pronto e segna il 2-1. Magari avrà più occasioni in futuro).

Baselli 5,5 - Prima da titolare nel 2020. Senza infamia e senza lode, nel poco o nulla del Torino. (Dal 66' Meité 5 - Entra quando i suoi non toccano palla nemmeno per sbaglio e non cambia lo stato delle cose).

Ansaldi 5,5 - Qualche leggerezza di troppo nel primo tempo, un retropassaggio potrebbe costargli carissimo. Mezzo voto in meno per l'assist, anche se il risveglio è davvero tardivo.

Zaza 5 - La sbilenca rovesciata nel finale di gara non basta a riscattare una serata in cui, come tutti i suoi, si vede poco o nulla. Non sfrutta l'ennesima occasione per convincere il Torino a credere di più in lui. (Dall'83' Verdi s.v.).

Belotti 5,5 - Per novanta minuti le cose migliori le fa in ripiegamento, e abbiamo detto tutto. Poi dà il via all'azione che porta al gol di Edera. Troppo poco. E con Zaza continuano a pestarsi i piedi.

Longo 5,5 - Al San Paolo si può perdere, per carità. Però il suo Torino gioca davvero troppo poco per impensierire il Napoli. Sceglie il tandem pesante per curare il male di gol dei suoi, ma è lo scoglio su cui ha già sbattuto Mazzarri e anche a lui il miracolo non riesce. Doppio cambio dopo il 2-0 di Di Lorenzo: non si poteva fare prima?