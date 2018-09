Le pagelle di Nzonzi: nessuna sufficienza per il francese

Un errore che pesa tantissimo, un passaggio sbagliato che è costato carissimo alla Roma. Steven Nzonzi è stato uno dei peggiori tra i giallorossi nella sfida contro il Milan, nonostante l'urlo di gioia strozzato dal VAR per il potenziale 1-2. Oltre a quello poco altro e da lui tutti si aspettano molto di più, anche per il semplice fatto che si stia parlando di un fresco campione del mondo. La condizione fisica non è all'altezza, il centrocampista deve crescere il più in fretta possibile.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5