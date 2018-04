Le pagelle di Oddo: settimo ko consecutivo. Serve il cambio di marcia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settima sconfitta consecutiva in campionato per l'Udinese e momento negativo che non è dunque ancora finito. Massimo Oddo non si capacita di come la sua squadra sia arrivata a questo punto, con un'involuzione che ha del clamoroso, visto che a metà campionato i bianconeri erano una delle belle realtà della nostra Serie A. Il tecnico deve correre ai ripari e il rientro in campo di Lasagna è l'unica buona notizia del pomeriggio di ieri, con l'ennesimo ko arrivato nella gara della Dacia Arena contro la Fiorentina.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

QS: 6