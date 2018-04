Le pagelle di Oddo: una crisi senza fine per la sua Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo e una striscia negativa interminabile. Contro la Lazio l'Udinese ha subito l'ottava sconfitta consecutiva in campionato e anche se i bianconeri possono recriminare per il gol del momentaneo 1-1, viziato probabilmente da un fallo a centrocampo, la classifica non è più positiva come due mesi fa. La zona rossa è distante sei punti e nelle prossime gare il tecnico dei friulani dovrà riuscire a far cambiare marcia alla sua squadra, anche per evitare un esonero che avrebbe veramente del clamoroso.