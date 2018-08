Le pagelle di Olsen: papera ininfluente. Sicuro in uscita

La papera sul tiro di Baselli poteva costare molto caro alla Roma ma alla fine i giallorossi hanno vinto e nonostante quell'incertezza Robin Olsen ha convinto, sia tra i pali che in uscita. Il portiere svedese dovrà cercare di limitare al massimo gli errori, perché per vincere servirà la massima attenzione, ma per il momento buona la prima per lui.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6