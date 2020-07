Le pagelle di Papetti - Primo gol in A per festeggiare i 18 anni. E' il nuovo gioiello del Brescia

Le pagelle di Papetti - Festeggiare i 18 anni con il primo gol in Serie A anche se di professione fai il difensore non è cosa da poco. Andrea Papetti si regala così un pomeriggio da protagonista nella vittoria del suo Brescia contro l'Hellas. "Oltre ad una solida prestazione a livello difensivo, si è tolto anche la soddisfazione del primo gol in serie A" scrive TMW, mentre La Gazzetta dello Sport "ha tutti i colpi per imporsi. Etichetta di Tuttosport: "E' il nuovo gioiello".

LE PAGELLE DI ANDREA PAPETTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7