Le pagelle di Parolo - Croce e delizia, rialza la testa dopo un errore grave

vedi letture

Inserito da titolare per le svariate assenze in mezzo al campo, Marco Parolo risponde presente. Prima nella maniera sbagliata, partecipando all'azione che porta al rigore (e al giallo di Immobile) per il Torino, rimettendo in mezzo invece che respingere. Poi però con una conclusione da fuori - e una deviazione che tradisce Sirigu - fa saltare di gioia Simone Inzaghi.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5