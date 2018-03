Le pagelle di Parolo: errori determinanti e insufficienza inevitabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulla valutazione di Marco Parolo, nel match di ieri sera, pesa sicuramente il doppio errore in occasione del vantaggio inglese: prima il sanguinoso pallone perso a centrocampo e il fallo, poi la dormita (con Rugani) sulla seguente punizione, che spiana la strada a Vardy verso la porta di Donnarumma. Ingenuità gravi per un centrocampista esperto come il laziale, che era anche l'azzurro più anziano sul prato di Wembley. All'Italia del futuro servirà qualcosa in più della sua solita generosità.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5