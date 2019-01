© foto di Federico Gaetano

Identità di vedute su tutta la stampa nazionale per Marco Parolo. Il centrocampista di Simone Inzaghi contro la Juve si è distinto anche nel ruolo di esterno di centrocampo nel consueto 3-5-2 capitolino, mostrando grande professionalità e abnegazione. "Sforna una prestazione di grande personalità e qualità" scrive TMW, mentre Il Messaggero sottolinea come "per un tempo mette paura ad Alex Sandro". Che la Lazio abbia trovato il tanto agognato nuovo esterno di fascia senza operare sul mercato?

Le pagelle di Emanuele Giaccherini

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Corriere della Sera 6,5

Il Messaggero 6,5

LaLazioSiamoNoi.it 6,5