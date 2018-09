Le pagelle di Pastore: male a San Siro. La Roma si aspetta di più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altra prestazione sotto tono per Javier Pastore nella sfida di San Siro contro il Milan. Tutti si aspettano molto di più da quella che dovrebbe essere stata la ciliegina sulla torta del mercato della Roma, ma ancora l'ex Paris Saint Germain non riesce a incidere. Passo indietro dopo la prova abbastanza convincente di lunedì scorso contro l'Atalanta. Il suo ruolo resta un punto interrogativo e la sua condizione fisica non convince, visto che molto spesso sembra passeggiare in campo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 4,5