Le pagelle di Pastore: tacco da cineteca. Tanta confusione sul ruolo

Un gol da cineteca alla sua prima all'Olimpico, con un colpo di tacco d'autore che ha scaldato il suo nuovo pubblico dopo appena un minuto di gioco ma nel resto della gara ancora tanta fatica. Javier Pastore è ancora alla ricerca della sua definitiva posizione in campo e soltanto con il passare delle giornate Eusebio Di Francesco si chiarirà le idee, pensando anche al fatto che l'argentino troverà sempre di più la condizione fisica migliore, per permettere alla Roma di poter puntare sulle sue giocate per tutti i novanta minuti. Molto meglio comunque nella ripresa, quando l'ex PSG ha avuto la possibilità di svariare in campo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5