Le pagelle di Pavoletti: doppietta e super gara. Pari beffa per il Cagliari

La sua doppietta è valsa il primo punto in classifica al Cagliari, ma il rammarico per una vittoria sfumata soltanto al nono minuti di recupero del secondo tempo è tanto in casa rossoblù. Leonardo Pavoletti è stato il vero protagonista della sfida alla Sardegna Arena e la salvezza dei sardi passerà soprattutto dai suoi piedi o, meglio, dalla sua testa, visto che la gran parte delle sue reti da quando è arrivato a Cagliari, li ha segnati in questo modo. Il migliore in campo nella partita di ieri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5