Le pagelle di Pecchia: tracollo Hellas, tecnico sulla graticola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Hellas Verona crolla a Benevento, mancando l'occasione di avvicinare la parte nobile della classifica e lasciare la zona rossa, in una prova definita "umiliante" dai quotidiani di oggi. Gli scaligeri sono in pieno caos, con il ds Fusco che si è dimesso immediatamente dopo la partita ed una squadra costretta a ritrovarsi visto il calendario pregno di scontri diretti che non possono essere sbagliati. I quotidiani puniscono il tecnico Fabio Pecchia con una grave insufficienza, anche se le attenuanti per il mister scaligero ci sono.

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 5