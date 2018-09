Le pagelle di Perisic: secondo tempo da top. Gol e assist per il croato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol e un assist per svoltare la sua partita. Ivan Perisic, dopo un primo tempo in ombra si è ripreso l'Inter e ha contribuito in prima persona alla vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Spalletti sorride e si prepara alla rincorsa verso la vetta della classifica. Con i suoi uomini migliori in forma la cosa potrebbe essere più semplice, e il Perisic del secondo tempo fa certamente ben sperare.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7