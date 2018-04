Le pagelle di Petagna: secondo gol consecutivo in casa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Petagna non segnava un gol dall'ultima gara casalinga dell'Atalanta, oltre 40 giorni fa. Dalla Fiorentina all'Udinese il passo è breve: colpo di testa su punizione contro i viola, zuccata su assist di Gomez - e angolo battuto velocemente - a prolungare sul secondo palo, schiacciando in rete lontano dai guantoni di un incolpevole Bizzarri. Fino ad allora non aveva brillato, ma si era battuto indomitamente per trovare l'1-0. Da lì in poi è tutta discesa per i nerazzurri di Gasperini.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7