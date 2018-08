Le pagelle di Petagna: solito lavoro e prova nel complesso positiva

© foto di Federico Gaetano

Solito lavoro per i compagni, zero gol ma una prova comunque buona all'esordio ufficiale con la maglia della SPAL. Andrea Petagna ha fatto la sua parte nella vittoria a Bologna degli estensi per 1-0 e come sempre la sua prestazione è stata di sacrificio. L'attaccante voluto da Semplici proverà a sbloccarsi sotto porta in questa stagione per dare una mano importante alla formazione biancazzurra in ottica salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6