Le pagelle di Piatek: buona la prima. I suoi gol non mancheranno

Prima presenza e primo gol in Serie A per Krzysztof Piatek con la maglia del Genoa. Dopo il poker in Coppa Italia contro il Lecce il centravanti polacco ci ha messo soltanto sei minuti per sbloccare il risultato contro l'Empoli. Sentiremo probabilmente parlare molto di lui in questo campionato, con Enrico Preziosi che ha piazzato un ottimo colpo sul mercato per Davide Ballardini. Un vero bomber, che sarà molto utile e che potrebbe davvero essere protagonista nella Serie A appena cominciata.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7