Le pagelle di Piatek: prima doppietta in A. Bomber vero in casa Genoa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek non smette di stupire. Dopo i quattro gol in Coppa Italia e quello messo a segno all'esordio contro l'Empoli a Marassi nella serata di ieri è arrivata anche la prima doppietta italiana per il centravanti polacco, vero mattatore dell'inizio di stagione della formazione di Ballardini. Ieri i suoi gol non sono serviti ma per arrivare alla salvezza l'attaccante sarà decisivo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7