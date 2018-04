Le pagelle di Pioli e Sarri: promosso il tecnico gigliato, 5 per l'azzurro

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli batte Maurizio Sarri: Fiorentina-Napoli è stata anche la sfida a scacchi tra i due tecnici. Vince quello gigliato, che indovina quasi tutte le mosse e viene promosso con voti anche piuttosto generosi dai quotidiani oggi in edicola. Sarri, invece, dà l'impressione di essere stato tradito dai suoi giocatori: voti negativi, ma nessuna stroncatura netta per il tecnico del Napoli, evidentemente non giudicato il colpevole nella disfatta di Firenze.

Le pagelle di Pioli

La Gazzetta dello Sport 7

TuttoSport 8

Corriere della Sera 7,5

Corriere Fiorentino 8

La Nazione 8

Le pagelle di Sarri

La Gazzetta dello Sport 5

TuttoSport 5

Corriere della Sera 5

Il Mattino 5