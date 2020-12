Le pagelle di Pjaca - Gol da grande attaccante. Rivincita virtuale per l'ex fantasma viola

Terzo gol in otto presenze per Marko Pjaca con la maglia del Genoa. Il croato trova il suo terzo sigillo a Firenze, contro quella Fiorentina che lo aveva accolto qualche anno fa e poi scaricato dopo l’ennesimo infortunio della carriera. Quello di ieri sera da parte del 37 del Grifone è, per TMW, un “gol da grande attaccante. Per una rivincita virtuale con un pubblico con cui proprio non aveva legato”. La Gazzetta dello Sport parla di “impatto decisivo”, Tuttosport invece di una “rete bella e preziosa”. Infine il Corriere dello Sport, ripensando proprio al passato alla Fiorentina scrive: “Da viola era stato un fantasma”.

LE PAGELLE DI MARKO PJACA

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7