Le pagelle di Pjanic: regia lucida e non solo. I corner diventano assist

Essere decisivi... senza correre. Miralem Pjanic, tra le altre cose, riesce anche in questo. Oltre alla solita lucidità in regia, premiata dagli altissimi voti dei quotidiani, il bosniaco riesce a determinare anche da corner, che sistematicamente diventano assist per i compagni. Tra le grandi firme della finale di Coppa Italia vinta contro il Milan c'è anche lui.

Le pagelle di Pjanic

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere della Sera 7

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 8