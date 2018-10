Le pagelle di Pogba - Campione ormai sbiadito declassato da Moody's

© foto di Imago/Image Sport

"Finirà declassato da Moody's dopo ieri sera: lento, di testa e di gambe". Così il 'Corriere della Sera' oggi in edicola commenta la prestazione di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Per il quotidiano 'La Repubblica': "Odia giocare in quel ruolo, da mediano quasi puro, e non fa nulla per nasconderlo". Questo il commento di TMW: "A tratti scompare dalla partita, ma resta tra i migliori dello United e la migliore occasione dei Red Devils porta la sua firma". Durissimo, infine, il giudizio della 'Gazzetta dello Sport': "Il fratello sbiadito del campione ammirato a Torino". Di seguito i voti.

Le pagelle di Paul Pogba

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere della Sera - 5

TuttoSport - 5

La Repubblica - 5.5

La Stampa - 6