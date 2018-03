Le pagelle di Politano: errore che pesa. Dischetto ancora fatale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro rigore sbagliato dal Sassuolo, il sesto su nove tentativi, e un'altra prestazione da dimenticare per Matteo Politano. L'esterno non sta vivendo un bel momento, i neroverdi sono precipitati in classifica e la corsa salvezza si è complicata molto nelle ultime settimane. Serve qualcosa in più dai migliori e Politano è senza dubbio uno di questi: il mercato di gennaio lo ha distratto, il mancato passaggio al Napoli è pesato sulla sua carriera, ma adesso il giocatore deve pensare soltanto al Sassuolo, provando a diventare decisivo nelle ultime dieci giornate di campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb.com: 5