Le pagelle di Politano: sette unanime per il mancato acquisto

© foto di Federico Gaetano

Matteo Politano a gennaio avrebbe vluto raggiungere il Napoli. Alla fine è rimasto al Sassuolo, nonostante una super offerta da parte degli azzurri. E forse il club neroverde non ha sbagliato a mantenerlo in rosa, considerato la posizione che ora occupa in classifica, tutt'altro che tranquilla. Gol contro il Napoli - e insulti presi da alcuni beceri tifosi - e tante accelerazioni che mandano in crisi Koulibaly. Capita anche ai migliori, ma la domanda è: Politano avrebbe portato il Napoli allo Scudetto? Avrebbe inciso? Belle domande, senza una risposta.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7