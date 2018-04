Le pagelle di Politano: torna l'ammazza grandi. Terzo gol a una big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ammazza grandi colpisce ancora. Dopo aver segnato contro Juventus e Napoli Matteo Politano ha sentenziato anche il Milan e per poco non ha permesso al Sassuolo di sbancare San Siro nel posticipo di ieri sera. L'esterno neroverde è in un ottimo momento di forma e Beppe Iachini avrà bisogno di lui per centrare la salvezza, in una lotta che si fa sempre più difficile e piena di ostacoli. Con un Politano così il cammino potrebbe comunque essere un po' più semplice, con ogni punto che pesa come l'oro. Nelle ultime cinque sono sette i punti raccolti dagli emiliani che hanno tre lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7