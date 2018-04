Le pagelle di Praet: prestazione sontuosa per il primo gol in stagione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet illumina la Sampdoria. Il centrocampista belga è stato il migliore in campo della squadra di Giampaolo, che grazie alla vittoria sul Cagliari tiene viva una fiammella di speranza in ottica Champions League. Gol a parte, l'ex Anderlecht regala sprazzi di classe, e il suo nome resta uno dei più caldi in ottica mercato. La vera notizia? È il suo primo gol in questa Serie A, da non crederci.

Le pagelle di Praet

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7,5

TuttoSport 7,5

Il Secolo XIX 7,5