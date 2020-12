Le pagelle di Prandelli - Primo punto dopo il ritorno. Sbaglia tutti i cambi nella ripresa

Primo punto per Cesare Prandelli nella sua seconda avventura alla Fiorentina. Contro il Genoa arriva un 1-1 in extremis che evita un’altra settimana terribile ai viola. “Primo tempo da 4 e mezzo - scrive il Corriere dello Sport sul lavoro del tecnico di Orzinuovi - secondo da 7 e mezzo. Deve trovare l’equilibrio a questa squadra”. Le altre testate prese in esame, TMW, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport evidenziano invece come il triplice cambio a metà ripresa hanno tolto personalità ad una squadra che stava giocando bene. “Il triplice cambio a metà tempo sconquassa tutto e la squadra va sotto” scrive, ad esempio, la nostra testata.

LE PAGELLE DI CESARE PRANDELLI

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6