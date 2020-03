Le pagelle di PSG-Borussia Dortmund - Bernat il migliore, Favre non ci capisce nulla

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

PSG

Navas 6,5 - Le sue prime due parate sono semplici, oppure le fa sembrare tali?

Kehrer 6,5 - Sulla sinistra soffre un po' le accelerazioni di Sancho. Poi però migliora con l'andare della partita.

Marquinhos 6,5 - Sorregge la difesa senza dare grandi spazi. Fa partire l'azione grazie al suo palleggio.

Kimpembe 6,5 - Deve mettere la pezza in un paio di circostanze su Haaland.

Bernat 7,5 - Il gol del 2-0 è da centravanti vero, anche se prima ruba il pallone come un metodista e poi si lancia nello spazio. Ci mette la punta per centrare l'angolino lontano.

Gueye 7 - Uno dei pochi giocatori di rottura in campo, il suo compito e dare equilibrio e aiutare la fase difensiva.

Paredes 6,5 - Ha il compito di far ragionare il centrocampo, considerando le assenze di Verratti e di Herrera. Lo fa bene (dal 90' Kouassi s.v.).

Di Maria 6,5 - Pulito, incisivo, tecnicamente ineccepibile. Non c'è solo l'assist per 2-0 di Bernat nella gara del Fideo (dal 79' Kurzawa s.v.).

Cavani 6 - I suoi movimenti danno molta difficoltà a Zagadou, quasi sempre in difficoltà sui suoi tagli. Sbaglia però un gol già quasi fatto, ma è bravo Burki.

Sarabia 6 - Folleggia tra Cavani e il centrocampo, senza avere la necessità di trovare una posizione fissa (dal 63' Mbappé 6 - Ha voglia di sgroppare, ma il PSG vuole contenere più che attaccare).

Neymar 7 - Agli ottavi era stato sempre fermato, o dagli infortuni o dalla bravura avversaria, stavolta è decisivo con il suo tuffo di testa. Non è l'unica occasione in cui fa la differenza.

Tuchel 7 - Ha contro tutti, deve fare a meno di Mbappé, ma fa buon viso a cattivo gioco e azzecca tutte le mosse. Fuori ha Thiago Silva e Verratti, non proprio gli ultimi arrivati. Giustizia la sua ex squadra concedendogli poche palle gol, forse nemmeno una.

BORUSSIA DORTMUND

Burki 7 - Se il Borussia non esce dal campo con una goleada, è anche grazie a lui, che chiude in due occasioni la porta. in particolare la prima su Cavani, rimandando l'1-0 a poco dopo. Incolpevole sui gol.

Piszczek 5 - Da quella parte Neymar fa un po' quel che vuole, non gioca la sua miglior partita europea.

Hummels 5,5 - Cerca di metterci il mestiere, rimedia un giallo per avere fermato con le maniere dure Cavani.

Zagadou 5,5 - Forse è ancora acerbo per questi livelli, perché fisicamente è imponente, ma appena va sotto pressione rischia di combinare la frittata anche se è in vantaggio.

Guerreiro 5,5 - Si vede poco sulla sua fascia, preoccupato anche dalla sfida con Di Maria.

Can 5,5 - Il migliore nelle due fasi, tenta di coprire la retroguardia per poi rilanciare. È comunque già il faro del BVB. Poi però si fa espellere in maniera sconsiderata, un voto in meno.

Witsel 5 - Meno brillante rispetto al compagno, è comunque preso in mezzo e non ha l'occasione per lanciarsi in avanti (dal 71' Reyna s.v.).

Hakimi 5 - Parte molto - troppo? - timido e migliora alla distanza, soprattutto con un diagonale largo ma che non avrebbe dato problemi a Keylor Navas. Non si vede in fase difensiva (dall'87' Gotze s.v.).

Hazard 5 - Non si vede praticamente mai (dal 68 Brandt s.v.).

Sancho 6 - Folleggia nel primo tempo, dando il mal di testa a Kehrer che piano piano gli prende le misure. Ci prova per due volte, ma le sue conclusioni non danno fastidio al portiere avversario.

Haaland 4,5 - Per una volta non è il migliore in campo. La novità è che non timbra il cartellino in Champions League, cosa rara. In più due sbracciate che gli fanno rischiare l'espulsione.

Favre 5 - La squadra non riesce quasi mai a impensierire Keylor Navas, a parte due azioni di Jadon Sancho. In quaranta minuti un solo tiro di Brandt, dalla distanza, quando già sotto di due gol. Maluccio.