Le pagelle di Pussetto - Ritorno col gol. Ingresso decisivo, vede la luce e trafigge Sepe

Luca Gotti trova dalla panchina le risorse necessarie per battere il Parma di Fabio Liverani e conquistare la prima vittoria in campionato. Una partita bellissima, quella del Friuli, caratterizzata da tanti ribaltoni e decisa nei minuti finali da Ignacio Pussetto. L'argentino è arrivato (o meglio, è tornato) a Udine per dare qualità alla squadra insieme a Roberto Pereyra (altro figliol prodigo) e Gerard Deulofeu. Sono loro, in diversi momenti della partita, a far cambiare marcia ai bianconeri: il tiro dalla distanza di Pussetto ("Vede la luce verso la porta, inquadra e colpisce", scrive La Gazzetta dello Sport) è imprendibile per Sepe e fissa il punteggio sul 3-2.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7