Le pagelle di Quagliarella: servono i gol. Opaco alla Dacia Arena

Partenza in sordina per Fabio Quagliarella nella stagione che è appena cominciata. Il capocannoniere della Sampdoria dello scorso campionato non si è ancora sbloccato e anche nella sfida di ieri alla Dacia Arena contro l'Udinese non è stato incisivo sotto porta. Marco Giampaolo non rinuncia mai a lui ma il capitano blucerchiato non sembra essere al top della forma e anche per questo i gol tardano ad arrivare.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5