Le pagelle di Quagliarella: tacco d'autore. Marassi in delirio per il capitano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gol d'autore, una perla assoluta, un colpo di tacco da vedere e rivedere. Fabio Quagliarella ha chiuso a modo suo la sfida tra Sampdoria e Napoli e di fronte a una giocata come quella del capitano blucerchiato non resta altro che applaudire. Dopo una giornata senza gol l'attaccante è tornato a segnare e lo ha fatto contro la sua squadra del cuore, non esultando e chiedendo anche scusa a Ospina. Il gesto tecnico resta però di un valore inestimabile.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8