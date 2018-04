Le pagelle di Radja Nainggolan: accende la luce e la speranza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non molla mai, anche se andrebbe rivista la sua posizione in campo: a centrocampo non lo si vede mai e con i pochi palloni che arrivano davanti, lo si vede davvero di rado. Ma Radja Nainggolan cresce alla distanza e negli ultimi dieci minuti fa davvero una differenza incredibile: assist al bacio per Dzeko in area di rigore, tiro pericoloso che porta al calcio di rigore del 2-5 realizzato da Perotti. Per quasi tutti i media è il migliore in campo per quanto riguarda la Roma, difficile essere in disaccordo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Daily Mail: 5

Daily Express: 5