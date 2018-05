Le pagelle di Ranocchia: gol per la rivincita e per la conferma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Inter contro l'Udinese alla Dacia Arena, siglando il primo gol dei nerazzurri e facendo una partita attenta e concreta in difesa. Il suo futuro è ancora da scrivere ma la società milanese ci penserà bene prima di lasciarlo andare, anche perché il centrale italiano non ha mai fatto confusione per lo scarso minutaggio e non sarebbe certo semplice trovare un comprimario come lui.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7