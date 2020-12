Le pagelle di Ribery - Quando la volontà non basta. Sbaglia tutto. Sta diventando un caso

Altra prestazione negativa per Franck Ribery nell1-1 conquistato in extremis dalla sua Fiorentina contro il Genoa. Il francese continua a non convincere tanto che per TMW quello visto ieri sera sembra essere la versione “taroccata” del giocatore ammirato lo scorso anno in viola. “Condizione approssimativa, non basta la volontà” è il sunto del giudizio espresso da La Gazzetta dello Sport a cui fa eco il Corriere dello Sport scrivendo: “Sta diventando un caso. Sbaglia quasi tutto. Non ha forza, non ha convinzione, non salta mai l’uomo”. La risalita della Fiorentina non può prescindere dalla risalita dell’ex Bayern.

LE PAGELLE DI FRANCK RIBERY

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4,5