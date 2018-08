Le pagelle di Rigoni: esordio da big. Nuova arma per Gasperini

© foto di www.imagephotoagency.it

Una prima in Serie A che non potrà mai dimenticare, rovinata solo in parte dai gol di Florenzi e Manolas che non hanno permesso all'Atalanta di uscire dall'Olimpico con i tre punti. Emiliano Rigoni ha siglato una splendida doppietta nella sua gara d'esordio con la maglia nerazzurra ed è stato assoluto protagonista nella sfida contro la Roma di ieri sera. Sentiremo molto parlare di lui in questo campionato e se il buongiorno si vede dal mattino Gian Piero Gasperini può dormire sonni tranquilli.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 8