Le pagelle di Rigoni: non come all'Olimpico. Deludente col Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla super prestazione dell'Olimpico contro la Roma alla deludente gara di ieri contro il Cagliari. Emiliano Rigoni non ha inciso nella sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia e Gian Piero Gasperini, dopo l'eliminazione dall'Europa non può certo sorridere, visto che i suoi hanno subito il contraccolpo psicologico. L'argentino ha faticato per tutta la partita e non ha creato grattacapi alla difesa dei sardi, ma una gara storta può starci, specie alla seconda in Serie A.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5