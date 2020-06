Le pagelle di Ronaldo - Bagliori di fenomeno ma ancora non punge come dovrebbe

Il suo volto sulla panchina dell'Olimpico dopo la sconfitta contro il Napoli nella finale di Coppa Italia era un'immagine che Cristiano Ronaldo doveva cancellare immediatamente. Il portoghese ci riesce con un gol e una prestazione positiva dopo quelle viste in coppa. Non è un caso, dunque, che il Corriere della Sera scriva: "Scatta con lo spirito di vendetta". "Il gol c'è ma non sempre punge quanto la sua fama" riporta invece TMW per evidenziare come il percorso di guarigione dell'ex Real Madrid non si ancora completato. Il Corriere dello Sport parla di "bagliori del fenomeno", mentre Tuttosport evidenzia come sia stato fondamentale sbloccarsi anche dagli 11 metri dopo l'errore contro il Milan.

LE PAGELLE DI CRISTIANO RONALDO

TuttoMercatoWeb - 6,5

La Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 6,5