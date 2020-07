Le pagelle di Ronaldo - Come Re Mida, trasforma il ferro in oro

vedi letture

Partita di qualità quella di Cristiano Ronaldo, sempre al centro della manovra. Fatica a superare Perin nel primo tempo, con l'ex di giornata che mette tre volte i guantoni sulle sue sortite. Nel secondo tempo però trasforma il ferro in oro - come racconta Il Corriere dello Sport - prendendo il pallone poco dopo la metà campo e andando dritto fino al limite dell'area avversaria, per poi sparare all'incrocio. Ventiquattresimo gol in Serie A, tiene il ritmo di Immobile. Poi viene sostituito.

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5