Le pagelle di Ronaldo: la sua peggior partita in A. La Juve attende i gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre partite e zero gol. Questa la sentenza inappellabile delle prime gare in Serie A di Cristiano Ronaldo e mentre tutti aspettano le sue reti nel campionato italiano la Juventus continua a vincere grazie alla "classe operaia". Il cinque volte Pallone d'Oro si sbloccherà, questo è fuori discussione, ma per il momento le sue prestazioni non sono certo indimenticabili e quella al Tardini contro il Parma è stata la peggiore da quando veste la maglia bianconera.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 5