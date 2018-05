Le pagelle di Rossi: ritorno al gol. Pepito è tornato con la sua Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol per interrompere un digiuno in Serie A che durava da quasi quattro anni e per l'ennesima rinascita di un giocatore che ha un credito molto importante con la fortuna. Giuseppe Rossi è tornato e lo ha fatto con la sua Fiorentina. La sua rete non è servita al Genoa e non ha dato un grosso dispiacere ai viola ma è molto importante per lo stesso Pepito, pronto a tornare protagonista nella prossima stagione e a mettersi finalmente alle spalle i tanti infortuni che lo hanno fermato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7