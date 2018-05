Le pagelle di Salah: il grande ex non punge, rimandato. A Kiev

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande ex non ha punto. E chi si aspettava Mohamed Salah è ancora in attesa: nel Liverpool che va in finale di Champions League nonostante il 4-2 subito dalla Roma, ieri sera all'Olimpico l'egiziano è stato poco più che una comparsa. Pochi spazi, e Salah non ha approfittato neanche di quelli. Una sola sufficienza, quella de Il Messaggero, poi una media che si avvicina al 5. Rimandato, verrebbe da dire. A Kiev, risponderebbe lui: ci sono state bocciature ben peggiori.

Le pagelle di Salah

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Il Messaggero 6

Corriere della Sera 5

TuttoSport 5,5

Corriere dello Sport 5,5