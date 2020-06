Le pagelle di Sampdoria-Bologna - Bonazzoli non basta, Barrow e Orsolini decisivi

vedi letture

SAMPDORIA - BOLOGNA 1-2

72' rig. Barrow (B); 74' Orsolini (B); 88' Bonazzoli (S)

SAMPDORIA

Audero 6 - Deve scaldare i guantoni poco prima del ventesimo, andando a fermare il tiro ravvicinato di Sansone. Capitola due volte nella ripresa, ma è incolpevole: nulla può né sul rigore di Barrow, né sul facile tap-in di Orsolini. Il palo poi lo salva.

Bereszynski 5,5 - Cerca di badare soprattutto al sodo, provando a contenere un cliente potenzialmente difficile come Sansone. Ci riesce anche abbastanza bene, sfiorando persino un gol da cineteca a inizio ripreso. Quando entra Barrow, però, cambia la musica: troppo soft sulla discesa dello 0-2.

(dall'80' Augello 6 - Gioca poco ma finisce comunque con il guadagnarsi la sufficienza grazie all'assist messo a segno per Bonazzoli, pur con l'evidente complicità di Skorupski).

Tonelli 6 - Collabora al meglio con Colley fino a che rimane in campo, con l'unico difetto di prendere un'ammonizione evitabile, con un fallo a centrocampo che si fa sentire anche sul suo fisico e lo vede costretto a chiedere la sosituzione.

(dal 74' Yoshida 5,5 - Il giapponese dà il cambio a Tonelli, chiamato fuori per problemi fisici. Appena entrato vede Barrow sfrecciargli accanto, dopo aver saltato un paio dei suoi compagni, e servire l'assist dello 0-2 a Orsolini).

Colley 5,5 - Comincia benissimo, e nel primo tempo è con ogni probabilità il migliore tra tutti e ventidue. Non perfetto invece nel secondo, dove il Bologna prende maggiormente il sopravvento. In occasione del raddoppio ospite, per esempio, perde troppo facilmente Orsolini.

Murru 5 - Morde Orsolini su ogni pallone che tocca. Molto bene nel primo tempo, molto ingenuo invece nella ripresa quando, dopo un controllo non perfetto del 7 ospite, lo abbatte in area concedendo il rigore che porta in vantaggio il Bologna. Fuori nel finale.

(dall'80' Leris s.v.)

Depaoli 5,5 - La scelta di Ranieri che ricade su di lui fa pensare ad una fascia destra molto conservativa, ed in effetti è così. Forse persino troppo: si fa fatica a ricordare una combinazione degna di nota da quelle parti. Inoltre si fa sorprendere da Barrow nella discesa finale.

Vieira 5,5 - Inizio piuttosto appannato il suo, sembra andare meglio con l'avanzare dei minuti. Si fa notare anche per un paio di strappi interessanti palla al piede, anche se il risultato finale non è mai un'azione nitida. Non del tutto sufficiente.

Ekdal 5,5 - Ranieri cerca le maggiori garanzie in mediana nello svedese, che però quest'oggi non risponde come atteso. Sempre un po' in disparte nella manovra, finisce con l'essere ammonito abbastanza presto, e il giallo un po' lo influenza.

Linetty 5,5 - Agisce largo a sinistra, accentrandosi però spesso centralmente per fraseggiare, visto che lo sprint non è proprio il suo forte. Si sacrifica molto, ma lo si vede pochino nell'arco della partita, fino a che non lascia del tutto il campo.

(dall'80' Ramirez s.v.)

Gabbiadini 5,5 - Una sola azione davvero significativa nella mente, quella in cui quasi dal nulla manda La Gumina verso la porta, non venendo però ricompensato dalle doti di finalizzazione del compagno. Ranieri e la Sampdoria intera si aspettano molto da lui, oggi non ha ricambiato.

La Gumina 5,5 - Ha sul piede mancino la grande chance della sua squadra nel primo tempo, ma il suo diagonale è ribattuto da Skorupski. Non che si possa considerare un errore grave, ma col senno di poi maggior cattiveria avrebbe fatto comodo. Per il resto poco da segnalare.

(dal 74' Bonazzoli 6,5 - Ha il merito di sfruttare il pasticcio di Skorupski in uscita, andando a tenere accesa la fiammella della partita fino all'ultimo istante. Per aver giocato una ventina di minuti nel complesso, non è male).

All. Claudio Ranieri 5,5 - La sua Sampdoria sembra ben messa in campo, e per un'oretta abbondante di partita, nonostante lasci spesso e volentieri il pallino del gioco agli avversari provando più che altro a ripartire, è la squadra più pericolosa tra le due. Poi però un crollo improvviso, forse anche a causa di un tradimento tecnico di un paio di singoli. Prova a cambiare numerosi uomini da lì in avanti, e uno di questi, Bonazzoli, regala pathos agli ultimi minuti. Non basta però per far punti, e la Samp rimane in acque davvero pericolose.

---

BOLOGNA

Skorupski 6 - La Gumina, verso la fine del primo tempo, mette alla prova i suoi riflessi e trova una risposta straordinaria. Peccato però per il pasticcio finale in uscita che spiana la strada del gol a Bonazzoli, complicando un po' di più il finale dei suoi compagni.

Tomiyasu 6 - Sebbene dalla sua parte Linetty difficilmente riesca ad attaccarlo, non si spinge mai troppo oltre la metà campo, accompagnando l'azione più che rilanciandola in avanti. Svolge comunque i compiti richiesti, segnalandosi soprattutto per l'attenzione in difesa.

Danilo 6 - L'esperto centrale del Bologna è punto di riferimento della sua squadra per quanto riguarda i palloni aerei, ed anche oggi se n'è avuta la prova. Guida sufficientemente bene il reparto, non commettendo sbavature.

Bani 6 - Una partita di buon vigore, con un gioco duro al punto giusto su Gabbiadini, che viene solo in piccola parte sporcata dalla disattenzione di cui si rende protagonista nell'azione dell'1-2 sampdoriano, in cui praticamente neanche salta.

Dijks 5,5 - Non brillante, si fa fatica a ricordare una sua discesa che faccia fede a quanto è stato capace di mostrare in passato. Qualche balletto di troppo anche in retroguardia, come nella marcatura un po' distratta in occasione del gol di Bonazzoli.

Poli 6 - Mihajlovic torna a schierarlo da titolare, con l'intento di sfruttare la sua esperienza. L'ex dell'incontro rimane in campo per meno di un'ora, giocando abbastanza diligentemente fino a che non si fa male ed è costretto ad uscire.

(dal 55' Schouten 6 - L'olandese si limita perlopiù al compitino, anche se ha il merito di aver regalato un palleggio più pulito alla sua squadra. Da quando entra, il Bologna gioca meglio).

Medel 6 - Il cileno è uomo di fiducia di Mihajlovic, e la squadra giova tantissimo del suo lavoro sporco. Non si distingue per chissà quali trame in fase d'impostazione, ma anche a livello di carattere aiuta averlo al proprio fianco. Forse non è un caso che appena esce la porta felsinea venga bucata.

(dall'83' Dominguez s.v.)

Soriano 5,5 - Tra i più attesi di oggi, visto che sulla sua strada si parava una maglia cui deve molto, e grazie alla quale si è imposto all'attenzione del calcio italiano ed europeo. Rimane tutto sulla carta: non tocca il numero di palloni che vorrebbe, e rimane sempre un po' in disparte.

(dall'87' Svanberg s.v.)

Orsolini 7 - Un'ora abbondante da cancellare, quasi da dimenticare per numero di giocate messe a segno. Poi quei due minuti di passione, con il rigore conquistato e il raddoppio firmato su facile tap-in propiziato da Barrow. Questo è quel che si dice cambiare le sorti in due minuti.

Palacio 6 - Il Trenza torna ad occupare il posto da centravanti titolare, e sin dalle prime battute cerca di rendersi utile andando a dialogare con i suoi veloci compagni di reparto. Non eccelle, ma quando lascia il campo rimane la sensazione di aver assistito comunque ad una discreta prova.

(dall'87' Cangiano s.v.)

Sansone 5,5 - Crea il primo vero pericolo del match, ma non ha fatto i conti con Audero. Forse poteva metterci più cattiveria, anche se rimane la bella risposta del portiere di casa. Il punto è che sarà l'unica cosa degna di nota della sua partita: esce a inizio ripresa.

(dal 55' Barrow 7,5 - Il cambio decisivo di Mihajlovic: tempo di farlo carburare, di lasciargli sbagliare qualche pallone, poi si accende e per la Samp sono dolori. Si incarica di trasformare il rigore procurato da Orsolini, quindi ricambia il favore e serve al compagno l'assist. Potrebbe far doppietta, lo ferma il legno).

All. Sinisa Mihajlovic 6,5 -Il primo tempo del suo Bologna non è indimenticabile: dopo un approccio al solito robusto e grintoso, la sua squadra sembra spegnersi. Prova a cambiare le carte in tavola con i cambi, ed azzecca eccome: dentro Barrow, che si rivelerà semplicemente il migliore in campo grazie ad un gol su rigore, un assist ed un palo. Porta a casa una vittoria che, onestamente, fa vedere il Bologna come una realtà da considerare nella lotta per le posizioni dell'Europa League. Chapeau.