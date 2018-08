Le pagelle di Santander: esordio amaro. Prova insufficiente

Deludente esordio in Serie A per Federico Santander. Il Bologna non è riuscito a segnare alla prima partita di campionato contro la SPAL e l'attaccante è risultato opaco e poco lucido. Servirà tempo prima che possa ambientarsi nel nostro campionato ma intanto Filippo Inzaghi deve pensare a racimolare punti, sperando che il suo reparto avanzato possa trovare il giusto equilibrio già da domenica prossima.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5