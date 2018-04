Le pagelle di Santurro: buona la prima per il terzo rossoblù

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel complesso, buona la prima. Non facilissima, per Antonio Santurro, portiere del Bologna all'esordio in Serie A, alla non tenerissima età di 26 anni. Impreciso nelle uscite, l'estremo difensore rossoblù ha comunque tenuto finché possibile la voglia di pareggio della Roma, capitolando solo su Dzeko.

Le pagelle di Santurro

TuttoMercatoWeb 6

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

TuttoSport 6,5