Le pagelle di Sarri: cambi tardivi, 0 gol. Si inceppa la macchina azzurra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le sue sostituzioni sono arrivate forse troppo tardi, il Napoli non è riuscito a sbloccare il risultato e adesso la Juventus è a +1 con una gara da recuperare. Maurizio Sarri ha vissuto la domenica più amara della sua stagione al Napoli, quella del sorpasso da parte dei bianconeri di Massimiliano Allegri e ha ricevuto molte critiche per i cambi arrivati troppo tardi. Tentare il miracolo è un obbligo per i partenopei e Sarri dovrà essere bravo a tenere tutti sull'attenti, cercando di tenere comunque alto il morale dei suoi nonostante il secondo posto in classifica.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 6,5