Le pagelle di Sarri - Tra la bocciatura e la sufficienza stiracchiata. Mezza delusione

Per la Juventus non è stata una partita semplice, quella contro il Sassuolo. I tanti tiri in porta da parte dei neroverdi sono lì a testimoniarli, così come i voti in pagella di Maurizio Sarri, bocciato da TMW e Tuttosport con un sonoro cinque. È un'altra mezza delusione, seppur il bicchiere non si possa dire del tutto vuoto. Domani l'Inter può andare a -5.

LE PAGELLE DI SARRI

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6