Le pagelle di Sarri: tre punti dopo le polemiche. Juve a -2

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante parole, tanto rammarico per una vetta della classifica che si era allontanata, tante polemiche per le risposte in sala stampa dopo la sfida contro l'Inter ma un'unica certezza dopo la sfida contro il Genoa. Il campionato non è chiuso e il Napoli è di nuovo a -2 dalla Juventus, per merito anche di Maurizio Sarri che nel momento più difficile della stagione è riuscito a fare in modo che i suoi restassero concentrati. Non la migliore prestazione ieri sera al San Paolo ma poco importa: gli azzurri sono pronti per il rush finale della stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Il Mattino: 7