Le pagelle di Sassuolo-Benevento - Consigli versione Babbo Natale. Caprari indiavolato

SASSUOLO-BENEVENTO 1-0

Marcatori: 8’ Berardi (R)

SASSUOLO

Consigli 8 - Per 45’ è l’unico spettatore presente al Mapei. Nella ripresa si guadagna la pagnotta con due interventi mostre su Insigne e Caprari. All’91 si ripete ancora una volta su Lapadula. Se il Sassuolo vince lo deve in gran parte a lui. Babbo Natale in anticipo.

Toljan 5,5 - Dalla sua parte nella prima frazione Caprari lo mette in difficoltà. Quando la squadra finisce in dieci De Zerbi lo sostituisce. (dal 57’ Ayhan 5,5- Dovrebbe spingere più del compagnio di cui ha preso il posto, ma alla fine si occupa solo di coprire)

Marlon 6,5 - Serata complicata. Quando la squadra rimane in 10 iniziano a piovere avversari e palloni da ogni parte. Regge senza mai perdere lucidità.

Ferrari 6,5 - Vedi Marlon. Prezioso.

Kyriakopoulos 6 - Più propositivo nel primo tempo. Nel secondo si limita a gestire le folate offensive dei sanniti assieme a tutto il resto della squadra. (dall’83’ Rogerio SV)

Bourabia 6 - Bada al sodo. Esattamente quello che serve per portare a casa il risultato.

M. Lopez 6,5 - Pimpante nei primi minuti di gara. Ha i piedi e i tempi per poter far male.Tanto che da una sua iniziativa nasce il calcio di rigore decisivo. Esce per dare più peso in avanti alla squadra. (dal 57’ Raspadori 5,5 - Non si vede praticamente mai. Prova a lottare su tutti i palloni ma è dura farlo quando i tuoi compagni non pensano minimamente ad attaccare)

Locatelli 5,5 - E’ il cervello della squadra e anche sotto di un uomo regge il confronto con il Benevento. Servirebbe un po’ di fosforo per cercare di alleggerire la pressione degli avversari ma fa tantissima fatica.

Berardi 7 - Si presenta a freddo sul dischetto e non fallisce. Quinto gol stagionale. Quanto basta per portare a casa tre punti importantissimi. (dall’86 Muldur SV )

Djuricic 5 - Poco presente in area di rigore. Un paio di buone occasioni, ma niente di più (dal 57’ Boga 6 - Mandato in campo per sfruttare le ripartenze l’ex Chelsea finisce per sacrificarsi in copertura a sostengo della squadra )

Haraslin 4 - Prima parte di gara positiva. Poi il rosso giustissimo al 47’ di gioco per un brutto fallo su Letizia mette in salita la gara degli emiliani. Domani per prima cosa dovrebbe erigere un monumento a Consigli.

All. De Zerbi 6 - La sua creatura passa subito avanti e sembra indirizzare la gara sui giusti binari. Poi la follia di Haraslin cambia lo spartito e la sua squadra soffre terribilmente il pressing del Benevento. Nella seconda frazione, infatti, gli avanti neroverdi non si vedono praticamente mai. Nonostante tutto il secondo posto in solitaria per una notte è un magnifico e sudatissimo regalo.

BENEVENTO

Montipò 6 – Non fa il miracolo sul rigore di Berardi, ma si rende protagonista di alcune ottime uscite.

Letizia 6 – Soffre in qualche circostanza sulla sua corsia, disimpegnandosi molto meglio quando si spinge in avanti. Il suo apporto offensivo cresce nella ripresa.

Tuia 5,5 – Nei primi minuti, ferma con la mano un cross di Bourabia indirizzando il match. Riscatta tale ingenuità, comunque decisiva, con una buona prova nel resto della gara.

Glik 6,5 – Gara rocciosa a protezione dell’area di rigore. Difficilmente perde il confronto con gli attaccanti avversari.

Barba 6 – Pensa prevalentemente alla fase di contenimento, avendo un cliente scomodo come Berardi. (Dal 77’ Sau s.v.)

Hetemaj 6 – Lotta come un leone nella zona nevralgica del campo. Esce all’intervallo perché serve più peso in avanti. (Dal 46’ Insigne 6,5 – Importante sia in fase di rifinitura che nelle conclusioni verso la porta)

Schiattarella 7 – Tra i migliori nella formazione di Inzaghi. Recupera una quantità industriale di palloni, sia a ridosso della propria area che nella metà campo avversaria.

Improta 6,5 – Non fa mancare il suo apporto sul piano della corsa e del sacrificio per i compagni. Non sempre a questo abbina la necessaria lucidità.

Ionita 6 – Posizionato sulla trequarti, aiuta in fase di pressing sui portatori di palla avversari. (Dal 58’ Dabo 6 – Dà sostanza alla mediana, proponendosi anche in avanti)

Caprari 6,5 – Il più pericoloso della squadra di Inzaghi. Tanto nel primo tempo quanto nei secondi 45 minuti, prova in più occasioni a segnare ma trova sempre l’opposizione o dei difensori neroverdi o di Consigli. (Dal 79’ Iago Falque 6 – Nel finale, colpisce una clamorosa traversa che nega il pari ai giallorossi)

Lapadula 6 – Nel primo tempo sfiora il gol, con una zampata che termina fuori di poco. Si ripete nella ripresa, fermato da un miracolo di Consigli.

All. Inzaghi 6,5 – Il suo Benevento ha la necessaria spavalderia, anche prima della superiorità numerica. Peccato non aver sfruttato le tante occasioni create.