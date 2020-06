Le pagelle di Sassuolo-Hellas Verona - Boga e Lazovic i top, Bourabia e Peluso i flop

Sassuolo-Hellas Verona 3-3 (51' Lazovic, 53' e 77' Boga, 57' Stępiński, 68' Pessina, 97' Rogerio)

Consigli 6 - Inoperoso per 45 minuti, può poco e niente sui tre gol del Verona nella ripresa.

Muldur 5,5 - Ha un cliente assai complicato da gestire come Lazovic, ma non rinuncia comunque ad attaccare con costanza sulla corsia di destra. Sulla sua prova pesa, però, l'errore in occasione del 2-1 firmato da Stepinski.

Magnani 6 - Stende Zaccagni e rimedia un giallo evitabile dopo 25 minuti, per il resto compiti di ordinaria amministrazione (Dal 75' Chiriches s.v.).

Peluso 5 - Tiene bene, almeno per un tempo. Ma a inizio ripresa la difesa del Sassuolo sbanda e il Verona ne approfitta in appena sei minuti. Goffo, a dir poco, quando rinvia addosso a Bourabia, spalancando l'autostrada che porta al 3-1 di Pessina.

Kyriakopoulos 5,5 - Spinge poco e niente: così facendo il Sassuolo non mostra mai il fianco a sinistra, ma ha quasi sempre un'unica soluzione di gioco (Dal 46' Rogerio 6,5 - Porta senza dubbio più verve nella fase offensiva del Sassuolo sulla sinistra, ma è troppo largo quando Pessina si inserisce verso la porta gialloblù per chiudere apparentemente la partita. Meriterebbe un 5,5, ma al 97' cala il jolly dalla distanza per l'inaspettato 3-3 e diventa così l'eroe che non ti aspetti).

Bourabia 4,5 - Un po' arrugginito nel primo tempo, con un paio di imprecisioni che lasciano presagire qualcosa di negativo. Fa ancora peggio infatti nella ripresa, quando si lascia superare troppo facilmente da Lazovic nell'1-0 e poi non si intende con Peluso fornendo involontariamente l'assist a Pessina per il 3-1 (Dall'81' Obiang s.v.).

Locatelli 6 - Non brilla così come tutto il Sassuolo, anche se gioca comunque una gara sufficiente per personalità e spirito di iniziativa.

Berardi 5,5 - Poco ispirato e mai davvero in partita: il lavoro sporco dei centrocampisti del Verona gli chiude quasi ogni spazio. Tenta di riaccendersi in extremis, ma Silvestri cala la saracinesca.

Defrel 5,5 - Partita abbastanza anonima per l'ex Roma e Sampdoria, del quale non si registra alcuna iniziativa particolare (Dal 71' Traorè 6 - Il Sassuolo, dopo il suo ingresso in campo, prende fiducia e prova a ribaltare il risultato sfavorevole).

Haraslin 6,5 - Alla prima da titolare, lo slovacco risponde con corsa, personalità e tecnica. È suo uno dei pochi tiri in porta del primo tempo, anche se la minor esperienza rispetto ai compagni di reparto lo costringe a uscire già nell'intervallo (Dal 46' Boga 7,5 - De Zerbi affida all'ex Chelsea il compito di scardinare la difesa gialloblù: mai scelta fu più azzeccata, visto che è proprio Boga a rispondere immediatamente al gol di Lazovic prima e segnare con una magia di destro il gol della speranza poi. Trascinatore).

Caputo 6,5 - Poco cercato nei primi 45 minuti della sfida, cresce alla distanza offrendo a Boga un perfetto scarico spalle alla porta per la sontuosa conclusione che vale il 2-3.

De Zerbi 6 - Il suo Sassuolo è una squadra un po' pazzerella: può vincere e perdere contro chiunque. Ma anche pareggiare, proprio come con Inter e Verona. Magari al 97' con un bolide da fuori di Rogerio... Questo 3-3 non è certo il risultato che l'allenatore neroverde avrebbe sognato per festeggiare il rinnovo, ma la dice ancora una volta lunga sull'imprevidibilità, nel bene e nel male, di una squadra che non molla mai.

-----

Silvestri 7 - Inoperoso, al pari di Consigli, per 45 minuti. Può poco e niente sulle due reti di Boga, compie un vero e proprio miracolo su un tentativo di Muldur e si ripete anche su un tiro potente di Berardi. Cala la saracinesca nell'assedio finale del Sassuolo, fino ad arrendersi incolpevole dinanzi al jolly della domenica di Rogerio.

Rrahmani 5,5 - Controlla bene un Haraslin molto ispirato nel primo tempo, prima di essere chiamato agli straordinari contro Boga nella ripresa. Con qualche difficoltà di troppo, nonostante il talento indiscusso del suo diretto avversario.

Gunter 6,5 - Roccioso e concentrato, se la cava bene contro gli attaccanti del Sassuolo. Soprattutto nell'assedio finale, in cui erge una muraglia quasi insuperabile dinanzi al suo portiere.

Kumbulla 6 - Sicuro e freddo per un tempo che non lo vede mai andare in difficoltà (Dal 46' Empereur 6 - Col suo ingresso non cambia niente nella retroguardia veronese, un segnale importante per lui e per Juric).

Adjapong 6 - Un po' più timido rispetto a Lazovic, ma in difesa non sbaglia neanche una diagonale. Bravo a mandare Boga sull'esterno in occasione dell'1-1 neroverde, anche se l'ex Chelsea è svelto a infilare la sfera in rete.

Amrabat 6 - Il faro del gioco gialloblù, ormai non è più una sorpresa. La sua luce non brilla particolarmente, ma il promesso sposo della Fiorentina è comunque una certezza. Del Verona e della nostra Serie A.

Veloso 5,5 - Un po' più impreciso del solito, sia sui calci da fermo che nelle aperture. Non certo la sua miglior partita col Verona (Dal 67' Badu 6 - Porta fisicità e dinamismo nel momento clou dell'incontro).

Lazovic 7,5 - Quando parte in progressione è imprendibile per Muldur, si capisce subito che è in giornata, ma nella ripresa ne arriva la certificazione ufficiale: prima con un missile terra aria che porta i suoi sull'1-0, poi con un assist al bacio d'esterno per Stepinski che firma il 2-1.

Pessina 6,5 - Nel primo tempo manca un po' in fase offensiva, ma dà un contributo importantissimo quando c'è da contrastare la ripartenza del Sassuolo. Nel secondo sfrutta invece il pasticcio difensivo di Bourabia, Peluso e Rogerio per firmare il 3-1 con massima freddezza.

Zaccagni 6 - Fondamentale tra le linee, tanto in fase difensiva che offensiva. Col suo grande movimento e il suo spirito di sacrificio finisce quasi per fare l'esterno piuttosto che il trequartista (Dal 90' Verre s.v.).

Stepinski 7 - Juric si affida a lui per guidare l'attacco, ma il polacco resta davvero troppo isolato in area avversaria. Questo nel primo tempo, perché già in apertura di ripresa Stepinski è bravo prima a creare lo spazio per l'1-0 di Lazovic e poi a sfruttare l'assist del compagno per appoggiare in rete di petto la rete del 2-1 (Dal 60' Pazzini 6 - Non punge, ma tiene ben impegnata la retroguardia del Sassuolo coi trucchetti del mestiere appresi in tanti anni di carriera).

Juric 6,5 - Ancora una volta l'aveva preparata bene, anzi benissimo. Ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più di un pari che rischia di spegnere anzitempo il sogno europeo del suo Verona. Che però resterà, in ogni caso, una delle più belle sorprese di questo campionato.