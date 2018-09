Le pagelle di Schick - Ingresso in campo irritante. Tribuna a Bologna?

Tra i peggiori in campo, anche ieri Patrik Schick non ha convinto nessuno. L'attaccante ceco, gettato nella mischia nel secondo tempo al posto di Nzonzi, per Vocegiallorossa.it: "E' entrato in campo con un atteggiamento irritante. Tribuna a Bologna?". Questo invece il commento di TMW: "Presenza impalpabile in avanti. Ci prova con un tiro da fuori che finisce fuori città".

Molto duro anche il commento del quotidiano Il Messaggero che parla di un giocatore addormentato. Per La Repubblica: "Una palla buona, la manda sulla luna". Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Schick

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Il Messaggero - 4

Tuttosport - 5

Il Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 5

Vocegiallorossa - 4